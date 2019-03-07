Uçan otomobilden, 19 milyon dolarlık arabaya kadar son modeller ve yenilikler Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileniyor. Otomobil markaları ağırlıklı olarak daha az yakıt tüketen, havayı az kirleten, teknolojinin yoğun kullanıldığı modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Tabi bir de bunların yanında lüks ve büyük motorlu araçlar da Cenevre Otomobil Fuar'ında ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Tanınmış markaların yer aldığı devasa salonlarda Türk markaları da boy gösteriyor.

Türkiye lüks araç dizaynında ihracatçı konumda. Sektör, hem iç talebe hem de dünyanın her yerinden gelen talebe cevap veriyor. Fuarda yer alan Türk firmalarından biri de Okçu Otomotiv.

Lüks araç tasarımı yapan firma, otomobil severlere çalışmalarını sergiliyor. Okçu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Savni Okçu, fuarda tamamen el işçiliği ile hayata geçirdikleri “Treasure”ı anlattı.

250 BİN ERO ARAÇ

Okçu, "Mercedes V serisi için tasarladığımız ve sadece 1 adet ürettiğimiz hazine anlamına gelen “Treasure” modelimizi sergiliyoruz. Araç içindeki metal aksesuarların ve trimlerin tamamını 24 ayar altın ile kapladık. Güney denizinden çıkartılmış iki inci araca yerleştirildi. Aracın içi hazine gibi oldu. Döşemelerinde İtalya'dan özel olarak getirilen vatoz derileri kullanıldı. Yapay zeka yazılımıyla donatılan araç, sahibinin sesini tanıyarak sesli komutları hayata geçiriyor” diye konuştu.

Savni Okçu, aracın satış fiyatının 250 bin Euro olduğunu açıkladı.

'ÇİN PAZARINA GİRİYORUZ'

40 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Savni Okçu, "Yaklaşık 15 yıldır araç tasarımı içindeyiz. İlk önce bu işi Türkiye'de oturttuk. Daha sonra yavaş yavaş Ortadoğu başta olmak üzere Rusya ve Azerbaycan'a ihracatımızı başlattık. Yaklaşık 3 yıldır da Avrupa ve Afrika bölgesine ihracat yapıyoruz. Şimdi de Çin'e gidiyoruz" dedi.