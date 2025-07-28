Lüksemburg Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Lüksemburg’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?
Batı Avrupa'da, Belçika, Fransa ve Almanya arasında yer alan Lüksemburg, küçük yüzölçümüne rağmen gelişmiş ekonomisi, güçlü finans sektörü ve yüksek yaşam standardıyla dikkat çeken bir ülkedir. Başkenti Lüksemburg Şehri olan ülke, Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerindendir ve birçok uluslararası kuruluşun merkezine ev sahipliği yapmaktadır. İletişimden ulaşıma, para biriminden dijital altyapıya kadar birçok alanda modern, düzenli ve Avrupa standartlarına uyumlu bir yapıya sahiptir. Lüksemburg ile ilgili temel teknik bilgiler, ülke ile temas kurmak isteyenler için oldukça önemlidir. Bu yazımızda Lüksemburg Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Lüksemburg'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır? Sorularına cevaplar arayacağız.
Telefon Kodu: +352 Lüksemburg’un uluslararası telefon kodu +352’dir. Bu kod, yurt dışından Lüksemburg’a yapılan tüm aramalarda kullanılır. Lüksemburg’da şehirler arasında alan kodu ayrımı bulunmaz; yani ülke genelinde sabit hatlar ve cep telefonları için ek bir bölgesel kod kullanılmaz. Örnek bir sabit hat numarası şu şekilde görünür: +352 XXXX XXXX. Mobil hatlar da doğrudan +352 ile başlar. Telekom hizmetleri oldukça gelişmiştir ve mobil ağ kapsama oranı neredeyse %100’dür. Lüksemburg’da faaliyet gösteren başlıca mobil operatörler arasında POST Luxembourg, Orange Luxembourg ve Tango yer alır.
Plaka Kodu: Beyaz Zemin Üzerine Siyah Rakamlar Lüksemburg’da araç plakaları sade ve okunabilir bir biçimde tasarlanmıştır. Plakalar, beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşur. Plaka numaraları genellikle 2 ila 6 basamaklıdır ve sadece rakamlardan oluşur; harf kullanılmaz. Örneğin: 23456 veya 5123 gibi. Plaka sistemi merkezi bir numaralandırma düzenine dayanır ve aracın türüne göre farklı renkli plakalar da mevcuttur.
Özel araçlar: Beyaz zemin, siyah rakamlar
Resmi araçlar: Mavi zemin, beyaz yazılar
Diplomatik araçlar: Yeşil zemin, beyaz rakamlar
Geçici plakalar: Kırmızı zemin veya özel sembollerle işaretlenmiş tasarımlar
Plakaların sol kenarında ülke kodu veya AB sembolü yer almaz; bunun yerine Lüksemburg araçlarının arkasında ayrı bir “L” harfi taşıyan oval etiket (uluslararası taşıt kodu) bulunur.
Para Birimi: Euro (EUR) Lüksemburg’un resmi para birimi Euro’dur (EUR, €). Ülke, Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal birliğine tam üyedir ve 1999 yılında euro sistemine geçmiştir. Günlük yaşamda tüm ödemeler Euro ile yapılır. Lüksemburg, Euro banknotlarını diğer Euro Bölgesi ülkeleriyle ortak şekilde kullanmakla birlikte, bazı madeni paraların arka yüzünde Lüksemburg’a özgü ulusal semboller yer alır. Finans sektörü oldukça gelişmiştir ve bankacılık sisteminde birçok uluslararası banka faaliyet göstermektedir.
İnternet Alan Adı Uzantısı: .lu Lüksemburg’un internet ortamındaki ülke kodu alan adı uzantısı “.lu” şeklindedir. Bu uzantı, Lüksemburg merkezli şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve bireyler tarafından kullanılır. “.lu” uzantılı alan adlarının yönetimi RESTENA (Réseau Téléinformatique de l'Éducation Nationale et de la Recherche) tarafından yapılmaktadır. Alan adı tahsisi açık sistemlidir; hem bireyler hem de şirketler kayıt yaptırabilir. Lüksemburg’da internet altyapısı oldukça güçlüdür ve yüksek hızlı internet bağlantısı ülke genelinde yaygındır.
Lüksemburg, iletişim, ulaşım, ekonomi ve dijital sistemlerde Avrupa standartlarında hizmet veren bir ülkedir. +352 telefon kodu, sade ve sayı bazlı plaka yapısı, Euro kullanımı ve .lu internet uzantısı, ülkenin teknik altyapısını oluşturan temel unsurlar arasında yer alır. Hem Avrupa Birliği normlarına uyumlu hem de yerel düzeyde düzenli bir sisteme sahip olan Lüksemburg, bu yapısıyla küresel düzeyde örnek gösterilen ülkelerden biridir.