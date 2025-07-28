Lüksemburg Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Lüksemburg’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +352 Lüksemburg’un uluslararası telefon kodu +352’dir. Bu kod, yurt dışından Lüksemburg’a yapılan tüm aramalarda kullanılır. Lüksemburg’da şehirler arasında alan kodu ayrımı bulunmaz; yani ülke genelinde sabit hatlar ve cep telefonları için ek bir bölgesel kod kullanılmaz. Örnek bir sabit hat numarası şu şekilde görünür: +352 XXXX XXXX. Mobil hatlar da doğrudan +352 ile başlar. Telekom hizmetleri oldukça gelişmiştir ve mobil ağ kapsama oranı neredeyse %100’dür. Lüksemburg’da faaliyet gösteren başlıca mobil operatörler arasında POST Luxembourg, Orange Luxembourg ve Tango yer alır.

Plaka Kodu: Beyaz Zemin Üzerine Siyah Rakamlar Lüksemburg’da araç plakaları sade ve okunabilir bir biçimde tasarlanmıştır. Plakalar, beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşur. Plaka numaraları genellikle 2 ila 6 basamaklıdır ve sadece rakamlardan oluşur; harf kullanılmaz. Örneğin: 23456 veya 5123 gibi. Plaka sistemi merkezi bir numaralandırma düzenine dayanır ve aracın türüne göre farklı renkli plakalar da mevcuttur.

Özel araçlar: Beyaz zemin, siyah rakamlar

Resmi araçlar: Mavi zemin, beyaz yazılar Diplomatik araçlar: Yeşil zemin, beyaz rakamlar Geçici plakalar: Kırmızı zemin veya özel sembollerle işaretlenmiş tasarımlar Plakaların sol kenarında ülke kodu veya AB sembolü yer almaz; bunun yerine Lüksemburg araçlarının arkasında ayrı bir “L” harfi taşıyan oval etiket (uluslararası taşıt kodu) bulunur. Para Birimi: Euro (EUR) Lüksemburg’un resmi para birimi Euro’dur (EUR, €). Ülke, Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal birliğine tam üyedir ve 1999 yılında euro sistemine geçmiştir. Günlük yaşamda tüm ödemeler Euro ile yapılır. Lüksemburg, Euro banknotlarını diğer Euro Bölgesi ülkeleriyle ortak şekilde kullanmakla birlikte, bazı madeni paraların arka yüzünde Lüksemburg’a özgü ulusal semboller yer alır. Finans sektörü oldukça gelişmiştir ve bankacılık sisteminde birçok uluslararası banka faaliyet göstermektedir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .lu Lüksemburg’un internet ortamındaki ülke kodu alan adı uzantısı “.lu” şeklindedir. Bu uzantı, Lüksemburg merkezli şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve bireyler tarafından kullanılır. “.lu” uzantılı alan adlarının yönetimi RESTENA (Réseau Téléinformatique de l'Éducation Nationale et de la Recherche) tarafından yapılmaktadır. Alan adı tahsisi açık sistemlidir; hem bireyler hem de şirketler kayıt yaptırabilir. Lüksemburg’da internet altyapısı oldukça güçlüdür ve yüksek hızlı internet bağlantısı ülke genelinde yaygındır.