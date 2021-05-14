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Lupin 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix, Lupin 2. kısım tarihi açıklandı

Netflix'in Arsene Lüpen'in maceralarından esinlenen Fransız yapımı Lupin dizisinin beş bölümlük birinci kısmı beğeni toplayınca üçüncü kısım onayının da alındığını açıkladı. İzleyiciler ise 'Lupin 2. sezon ne zaman yayınlanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte Netflix Lupin 2. kısım tarihi

Lupin 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix, Lupin 2. kısım tarihi açıklandı

Fransız roman karakteri olan Arsene Lüpen'in maceralarından esinlenilen dizinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca Netflix Lupin'in 3. kısım onayını aldığını da açıkladı. İşte Lupin dizisiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

LUPİN 2. SEZON NE ZAMAN?

Lupin 2. kısım 11 Haziran'da yayınlanacak. Netflix'in resmi instagram hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Fransa'nın en çok aranan beyefendisi geri döndü. Lupin 2. kısım 11 Haziran'da geliyor."

NETFLİX LUPİN OYUNCULARI KİMLER?

Omar Sy,Ludivine Sagnier,Clotilde Hesme

LUPİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.

ARSENE LÜPEN KİMDİR?

Arsen Lüpen (Arsène Lupin),Fransız roman karakteridir. Yazarı Maurice Leblanc, bu karakteri oluştururken ünlü Fransız anarşist ve akıllı bir hırsız olan Marius Jacob'dan esinlenmiştir. Türkiye'de Güncel Yayıncılık tarafından basılan Arsen Lüpen serisi 7 kitaptan oluşmaktadır. Onun için, hırsızların piri denilebilir ve kendisini Kibar Hırsız olarak tanıtır. Her zaman esprili ve kibardır. Kandan nefret eder, olabildiğince silah kullanmaz, Jiu Jitsu bilir, iyi rol yapar, iyi nişancıdır. Her zaman istediğini elde eder.

Arsen Lüpen, 2004 yılında yönetmen Jean-Paul Salome tarafından beyaz perdeye tekrar aktarılmıştır. Film serinin tüm kitaplarından kesitler içerir.

Peyami Safa, "Server Bedi" takma adıyla yazdığı "Cingöz Recai" isimli karakteri Arsen Lüpen'den etkilenerek oluşturmuştur.

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