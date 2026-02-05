Habertürk
Habertürk
        Lvbel C5, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak - Magazin haberleri

        Lvbel C5, konser gelirini depremzedelere bağışlayacak

        Lvbel C5, 6 Şubat depreminin yıldönümünde ilk 3 konser gelirini depremzedelere bağışlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 22:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:14
        Konser gelirini depremzedelere bağışlayacak
        Türkiye’yi derinden sarsan ve 'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük yıkımda on binlerce insan hayatını kaybetmişti.

        Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde ilk 3 konserinin gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

        Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: 11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek… 6 Şubat gecesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü. Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz. 5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon’daki konserlerimizin tüm gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Unutmadık… Unutturmayacağız… Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz.

        #6 Şubat depremi
        #Lvbel C5
