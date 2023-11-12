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        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon, Ligue 1'de bu seneki ilk galibiyetini aldı! - Futbol Haberleri

        Lyon, Ligue 1'de bu seneki ilk galibiyetini aldı!

        Fransa Ligue 1'de 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Rennes'i 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 21:21 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:21
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        Lyon, Ligue 1'deki ilk galibiyetini aldı!
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        Fransa Ligue 1 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

        Roazhon Park'ta oynanan maçı Lyon 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 67. dakikada O'Brien'den geldi.

        Lyon bu sonuçla 12. hafta itibariyle ligdeki ilk galibiyetini aldı. Rennes ise üst üste 5. maçından galibiyet alamadı.

        Ligin son sırasında bulunan Lyon, 7 puana yükseldi. Rennes ise 12 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Lille ile karşılaşacak. Rennes ise Reims'i ağırlayacak.

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