TEST ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GEÇİCİ DÜZENLEME YAPILDI

Entegrasyon çalışmaları kapsamında;

23 Ocak Cuma günü saat 23.59 itibarıyla M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda son seferler yapılacak,

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hat işletmeye kapalı olacak ve bu tarihlerde Gece Metrosu hizmeti verilemeyecek,

Hat, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla yeniden hizmete açılacak.

Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferlerini de kapsayacak şekilde, hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretli ulaşım sağlanacak, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ek seferler düzenlenecek. Yolcular sefer bilgilerine iett.istanbul ve Otobüsüm Nerede uygulaması üzerinden “M5 Metro Hattı” seçeneği ile ulaşabilecek.