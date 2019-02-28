M7 Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ne zaman açılacak? Nerelere gidecek?

İstanbul'da ulaşım için bir yenilik daha. Kabataş'tan Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den Mahmutbey'e, Mahmutbey'den Esenyurt'a kadar uzanan yeni M7 metro hattı yakın zamanda vatandaşlara sunulacak.

M7 MAHMUTBEY-ESENYURT METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Kabataş-Mahmutbey metro hattının devam olarak 3. etapta inşa edilmektedir. Hat Mahmutbey istasyonundan sonra batı istikametinde ilerleyerek Bahçeşehir geçmekte ve Esenkent istikametine devam etmektedir. Makyol, Astur, İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ. yükleneciliğinde 3.043.994.729,00 ₺ harcanan Mahmutbey Esenyurt metro hattının Ağustos 2020 tarihinde açılması hedeflerini açıkladılar...

M7 MAHMUTBEY-ESENYURT METRO HATTI DURAKLARI NELER?

MAHMUTBEY-BÖLGE PARKI-MEHMET AKİF-TEMA PARK-HASTAHANE-TAHTAKALE-ISPARTAKULE-BAHÇEŞEHİR-ESENKENT-ARDIÇLI-ESENYURT MEYDANI

M7 MAHMUTBEY-ESENYURT METRO HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

M7 hattının tüm entegrasyonlarının kullanılabileceği hattın bu etabında Mehmet Akif istasyonunda M9 Ataköy-İkitelli metro hattı, Toplu Konut istasyonunda Sefaköy-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

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