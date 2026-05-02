M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar neler?
M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı üzerindeki Mecidiyeköy durağında meydana gelen arıza, ulaşımda aksamalara yol açtı. Hattı kullanan yolcular ise "M7 Mecidiyeköy durağı yeniden hizmete girdi mi, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ayrıntılar haberimizde.
M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nın Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Hattı kullanan vatandaşlar, durağın yeniden açılıp açılmadığını ve ne zaman hizmete gireceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
M7 MECİDİYEKÖY DURAĞI AÇILDI MI?
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışının artması nedeniyle ray hattının bir bölümünde onarım ihtiyacı oluştuğu bildirildi. Bu kapsamda hatta teknik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
M7 hattında Mecidiyeköy–Çağlayan istasyonlarının yeniden hizmete açılacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı. Yetkililerin çalışmaları tamamladıktan sonra güncel bilgilendirme yapması bekleniyor.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?
Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda Mecidiyeköy istasyonundaki onarım çalışmaları nedeniyle sefer planında geçici düzenlemeye gidildi.
Bu kapsamda:
Seferler Mahmutbey–Nurtepe ve Yıldız–Mecidiyeköy arasında kesintisiz devam ediyor.
Nurtepe–Çağlayan hattında ise 12 dakika aralıklarla mekik sefer uygulanıyor.
Yolcular için belirlenen alternatif ulaşım seçenekleri ise şöyle:
Yıldız ve Mecidiyeköy’den Mahmutbey yönüne:
Mecidiyeköy’den metrobüs bağlantısı veya otobüs duraklarından kalkan ücretsiz İETT ring seferleriyle Nurtepe istasyonuna ulaşarak M7 hattına aktarma yapılabiliyor.
Mahmutbey’den Mecidiyeköy ve Yıldız yönüne:
Nurtepe istasyonunun 3 numaralı çıkışından hareket eden ücretsiz ring otobüsleriyle Mecidiyeköy’e geçiş sağlanabiliyor.
Mahmutbey’den Kağıthane ve Çağlayan’a:
Nurtepe’de inilip diğer perondan kalkan mekik metro seferleriyle Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşım mümkün.
Kağıthane ve Çağlayan’dan Mahmutbey yönüne:
12 dakika aralıklarla çalışan mekik seferlerle Nurtepe’ye gelip buradan Mahmutbey yönüne aktarma yapılabiliyor.
Kağıthane ve Çağlayan’dan Mecidiyeköy ve Yıldız yönüne:
Mekik seferlerle Nurtepe’ye ulaşıldıktan sonra ücretsiz ring otobüsleriyle Mecidiyeköy’e geçilebiliyor.
M2 hattına ulaşım:
Nurtepe’den ring otobüsleriyle Mecidiyeköy’e gelinerek M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Şişli–Mecidiyeköy istasyonuna bağlantı sağlanabiliyor.
Metrobüs bağlantısı:
Mekik seferlerle Çağlayan istasyonuna ulaşıp kısa bir yürüyüşle metrobüs durağına geçilebilir.
Alternatif olarak Nurtepe’den kalkan ring otobüsleriyle Mecidiyeköy metrobüs durağına erişim mümkün.
Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar yolcuların bu alternatif güzergahları kullanmasını öneriyor.