        Maaşını alamadığı iddiasıyla iş yerini ateşe verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Maaşını alamadı iş yerini ateşe verdi

        Antalya'da maaşını alamadığını öne süren Ali K. (44), gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerini tiner döküp ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Yenigöl Caddesi’nde, 3 boyutlu beton duvar karoları yapılan iş yerinde meydana geldi. Gece bekçiliği yapan Ali K., biriken 50-60 bin TL arasındaki maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı iş yerine tiner dökerek yakacağını söyledi. İş yeri çalışanları ile çevreden gelenler, Ali K.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ali K., tiner döktüğü karoların bulunduğu yeri ateşe vererek yanına kimseyi yaklaştırmadı.

        POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

        İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Motorize Polis Timlerine bağlı Yunus polisleri, Ali K.'yi ikna ederek iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Polis ekibi, bir anlık dalgınlığından yararlanarak Ali K.'yi etkisiz hale getirdi. Kelepçe takılan Ali K., iş yerinden çıkartılırken, itfaiye ekibi alev alan noktaları söndürdü. Ekiplere zorluk çıkaran Ali K.’yi güçlükle sakinleştirildi.

        'ŞU ANKİ BİR GÖZDAĞIYDI'

        Polisin 'İş yerini neden yaktın' sorusuna Ali K., "Kendimi yakacağım, bırakmadınız ki. Benim Okan abim gitti. Daha da burayı komple yakacağım. Kendimi de yakacağım. O bana sakat bacağımla ekmek verdi. Yatacak yer verdi. Okan abimin vefatından sonra beni burada 1 ay daha çalıştırdılar. Paramı yollamadılar. Zor koşullar geçiriyorum. Ben burayı yine yakarım, şu anki bir gözdağıydı. Hesabı kapatsınlar ve beni buradan göndersinler. Ben gitmek istiyorum, bu psikolojiyle durmak istemiyorum" dedi. Ali K., polis merkezine götürüldü

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar

        (İHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?