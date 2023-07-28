Mabel Matiz'den Melike Şahin ve Kardelen sürprizi Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava'da dinleyicileriyle buluştu. Matiz, "Bu sahne büyülü bir sahne. Enerjisi bambaşka..." dedi

Harbiye'nin enerjisine çok inandığını belirten Mabel Matiz, "Bu sahneden onlarca sanatçı geldi, geçti. Bu sahne büyülü bir sahne. Enerjisi bambaşka... Bu akşam hem eğleneceğiz, bazen de ağlayacağız" diyerek hayranlarını selamladı.

"Yazın en sıcak gününde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Matiz, yeni albümü 'Fatih'ten de parçalar seslendirdi.

Mabel Matiz'in hayranlarına sürprizleri de geceye renk kattı. Matiz, yakın arkadaşı Melike Şahin ile 'Düldül' ve 'Diva Yorgun' şarkılarını birlikte söyledi. Mabel Matiz'in hayranlarına ikinci bir sürprizi de Kardelen oldu. Matiz, konserin sonunda hayranları tarafından alkışlarla sahneden uğurlandı. Mabel Matiz'den 'Karakol' açıklaması