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        Haberler Müzik Mabel Matiz'den Melike Şahin ve Kardelen sürprizi - Magazin haberleri

        Mabel Matiz'den Melike Şahin ve Kardelen sürprizi

        Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava'da dinleyicileriyle buluştu. Matiz, "Bu sahne büyülü bir sahne. Enerjisi bambaşka..." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 09:23
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        Melike Şahin ve Kardelen sürprizi
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        Harbiye'nin enerjisine çok inandığını belirten Mabel Matiz, "Bu sahneden onlarca sanatçı geldi, geçti. Bu sahne büyülü bir sahne. Enerjisi bambaşka... Bu akşam hem eğleneceğiz, bazen de ağlayacağız" diyerek hayranlarını selamladı.

        "Yazın en sıcak gününde benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Matiz, yeni albümü 'Fatih'ten de parçalar seslendirdi.

        Mabel Matiz'in hayranlarına sürprizleri de geceye renk kattı. Matiz, yakın arkadaşı Melike Şahin ile 'Düldül' ve 'Diva Yorgun' şarkılarını birlikte söyledi.

        Mabel Matiz'in hayranlarına ikinci bir sürprizi de Kardelen oldu. Matiz, konserin sonunda hayranları tarafından alkışlarla sahneden uğurlandı.

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        #mabel matiz
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