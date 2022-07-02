Mabel Matiz'den 'Karakol' açıklaması

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Mabel Matiz'in (36) 5. solo albümünden yeni tekli 'Karakol', önceki akşam yayınlandı. İki erkeğin yakınlaşmasının anlatıldığı klip, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'KARAKOL' SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Klipteki LGBT vurgusu dinleyicileri ikiye böldü. Şarkıcı, tartışmaların ardından '#HaddinibilMabelMatiz' hashtag'i ile Twitter'da TT (Trend Topic) oldu ve çok konuşulanlar arasına girdi.

Bazı kullanıcılar tepkisini dile getirirken, Sıla, Gülşen, Hazal Kaya, Berna Laçin ve Demet Sağıroğlu gibi isimler ise meslektaşlarını destekledi.

MABEL MATİZ'DEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Mabel Matiz ise suskunluğunu bozdu. Klipten bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Matiz, gönderisine şu notu düştü:

Ağlıyorum ama sevinçten... Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, 'Karakol’u böyle güzel böyle içten sarıp, kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak...

İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam... Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır..

Aysel’in yazdığı, Sezen’in de söylediği gibi; 'Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim...'

Ayrıca Mabel Matiz'in 'Karakol' adlı şarkısı YouTube'da Trend Videolar Listesi'nde 1 numaraya yükseldi ve bu kez '#MabelMatizinYanındayım' hashtag'i Twitter'da TT oldu.

Fotoğraflar: Instagram