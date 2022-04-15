Mabel Matiz: Mücadelem herkese örnek olsun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Mabel Matiz: Mücadelem herkese örnek olsun

Albüm çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açan Mabel Matiz, yeni açıklamalarda bulundu. Matiz, "Haklarımın peşindeyim. Bu durum zaten sektörün en sık sorun yaşadığı bir konu ve benim mücadelemin herkese örnek olmasını istiyorum" dedi

Mabel Matiz: Mücadelem herkese örnek olsun
"Mücadelem herkese örnek olsun"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Mabel Matiz, dün akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Konserlerin devam ettiğini ifade eden Matiz, hayranlarına 5. solo albümün müjdesini verdi.

"HAKLARIMIN PEŞİNDEYİM"

Ünlü şarkıcı, daha sonra gazetecilerin "Yapımcınızla aranızdaki davada bir gelişme var mı?" sorusuna, "Haklarımın peşindeyim. Sonuna kadar da haklarımı aramaya devam edeceğim. Dava süreci devam ettiği için çok detay veremeyeceğim. Zaten sektörün en sık sorun yaşadığı bir konu ve benim mücadelemin herkese örnek olmasını istiyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Mabel Matiz, albüm çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aslı Enver'e sürpriz misafir! Önder Öztarhan ve... - Magazin Haberleri
MAGAZİN Müstakbel kayınvalidesi Aslı'yı izledi
Serkan Çayoğlu: Düğün tarihi ve mekanı belli değil! Özge Gürel... - Magazin Haberleri
MAGAZİN "Düğün tarihi ve mekanı belli değil"
Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden söylentilere yanıt! - Magazin Haberleri
MAGAZİN "Kimseyi ilgilendirmiyor!"
Tuba Ünsal: Ece Sükan'la hasret giderdik
MAGAZİN "Hasret giderdik"
Mahkum dizisi Sasha’sı Hayal Köseoğlu instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor! Mahkum Sasha'sı Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
MAGAZİN Mahkum Sasha’yı bir de Instagram’da görün!
Serkan Keskin, 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnını öptü - Magazin Haberleri
MAGAZİN Mavi bebeğe öpücük
Başak Dizer'den hamilelik pozları: Kurt Efe'yi beklerken... - Magazin Haberleri
MAGAZİN "Kurt Efe'yi beklerken..."
Seren Serengil ve Yaşar İpek hakkında karar
MAGAZİN Suçu birbirlerine attılar
Eda Ece'den açıklama: Babamın sağlık durumu iyi!
MAGAZİN Babasının sağlık durumunu açıkladı
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti: Düğünümüz 2 gün sürebilir
MAGAZİN "Düğünümüz 2 gün sürebilir"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.