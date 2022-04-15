Mabel Matiz: Mücadelem herkese örnek olsun

"Mücadelem herkese örnek olsun" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Mabel Matiz, dün akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Konserlerin devam ettiğini ifade eden Matiz, hayranlarına 5. solo albümün müjdesini verdi.

"HAKLARIMIN PEŞİNDEYİM"

Ünlü şarkıcı, daha sonra gazetecilerin "Yapımcınızla aranızdaki davada bir gelişme var mı?" sorusuna, "Haklarımın peşindeyim. Sonuna kadar da haklarımı aramaya devam edeceğim. Dava süreci devam ettiği için çok detay veremeyeceğim. Zaten sektörün en sık sorun yaşadığı bir konu ve benim mücadelemin herkese örnek olmasını istiyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Mabel Matiz, albüm çalışmasının gelirlerinin ödenmediği ve devretmiş olduğu haklarını geri istediği iddiasıyla yapımcısı Engin Akıncı'ya dava açmıştı.