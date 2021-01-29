Mustafa’cım sağolsun her sabah arar, uyandırır, “çabuk kalkın yoklama alıyolar” diye bizi ateşlerdi. Kantine ya da terasa çıkmak için bir bahane hep bulunurdu. Walkman ve mp3çalar’lardan Sezen, Ajda ve 2000'ler Türkçe rock dinlerdik.

Dev kareli pantolonlarım ve zaman zaman gözüme çektiğim kırmızı kalem klinikte hep bir mevzu olurdu. Müzik kulübündekileri hem kıskanır, hem de oraya adım atmaya çekinirdim.