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Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

Çıkardığı şarkılarıyla sevenlerinin gönüllerine taht kurmayı başaran ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in şarkıcılık kariyerinden önce tercih ettiği mesleği ortaya çıktı. Matiz'in asıl mesleğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mabel Matiz'in asıl mesleği...

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  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

    Ünlü şarkıcı Mabel Matiz gerçek mesleğiyle dikkatleri üzerine çekti. 1985 yılında Mersin’de doğan ünlü sanatçı, çocukken yaşadığı kekemelik ve kendini ifade edememe durumuyla birlikte şarkı yazmaya başlamıştı fakat Matiz'in asıl mesleği aslında bambaşka...
  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

    31 Ağustos 1985’te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında doğan Mabel Matiz, küçük yaştan beri müzikle uğraşmaktadır. Sevilen sanatçı 2003 yılında ise müzikle ilgisi olmayan bir bölüme girmiş ve o bölümden 2008 yılında mezun olmuştur.
  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

    Sahne adı olarak Mabel Matiz ismini kullanan Fatih Karaca'nın üniversiteye girmesiyle birlikte şan ve gitar dersleri aldığı bilinmektedir.
  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

    Sevilen şarkıcı Mabel Matiz, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi'ne girmiştir ve okuduğu bölümden 2008 yılında mezun olmuştur. Matiz'in asıl mesleğini duyan sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.
  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

    Mabel Matiz'in asıl mesleği diş hekimliğidir. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Matiz, ilerleyen dönemlerde sanata yöneldi.
  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

    Mabel Matiz bir dönem, üniversite yıllarına ait fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak altına şu notu düşmüştü: "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Evet, gençliğimde punk'tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)"
  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...
  • Mabel Matiz'in asıl mesleği ortaya çıktı! Ünlü isim şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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