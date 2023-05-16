31 Ağustos 1985’te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında doğan Mabel Matiz, küçük yaştan beri müzikle uğraşmaktadır. Sevilen sanatçı 2003 yılında ise müzikle ilgisi olmayan bir bölüme girmiş ve o bölümden 2008 yılında mezun olmuştur.