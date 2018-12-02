Hani derler ya "Okuyunca nutkum tutuldu…”

Bende de aynı etkiyi bıraktı.

Önce şaka sandım…

Kırmızı mührü, kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken dilekçe usulü, sevk yöntemi, sıra-sayı, kayıt tarihini görünce de sordum soruşturdum…

Her açıdan ofsayt olsa da gerçekmiş…

Kumu kurum ve kuruluşları arasındaki futbol turnuvalarının Anadolu’da hangi şart altında gerçekleştiğini gösteren trajikomik, hatta bazılarınızın "delice…" bulabileceği konuyu sizlere de aktarmak istedim.

Olaylar dizisi, “Kamu Futbol Turnuvası” adı altında Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcılığı futbol takımının yenilgisiyle başlıyor.

Yenilgiyi kabullenmek istemeyen Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaymakamlık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne resmi yazı yollayıp, turnuvada yaşanan trajikomik olaylar serisinin vuruşunu yapıyor.

“STAJER OYNATTILAR”

Önce mağlup olduğu “hastane” takımından şikayetçi oluyor:

“Turnuvanın kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin katılımıyla gerçekleştirileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen, rakibimiz olan ilçe hastanesinin . … Sağlık Meslek Lisesi’nde hali hazırda öğrenci olarak bulunan ve hastanede sadece staj görevini yerine getiren öğrencilerden kurulu olduğu, bu durumun turnuvanın amacından uzaklaşmasına sebebiyet verdiği, haksız rekabet durumuna yol açtığı ve etik açıdan uygun olmadığı kanaatine varılmıştır...”

Bu nokta kalmıyor…

“HAKEM SKORU SEYİRCİYE SORDU”

Cumhuriyet Başsavcılığı yazısında hakemle ilgili bölümü ise skeçlere taş çıkartacak gelişmeleri aktarıyor:

“Müsabaka hakeminin maçın yönetiminde gerekli özeni göstermediği, müsabaka skorunun sürekli maçı dışarıdan izleyen seyircilere sorduğu, futbolcular ile birlikte hareket ederek pozisyonlara yakın olmaması nedeniyle maç esnasında karşılıklı tartışmaların meydana geldiği, müsabakada oynayan takım futbolcularının karşılıklı olarak aynı spor kıyafetlerinin giyilmesi nedeniyle takımların maç esnasında sürekli karşı takım futbolcularına pas attığı, ayrıca hakemin kıyafetinin de futbolcularla aynı olması nedeniyle ayırt edilemediği görüldüğünden hakem atamalarının ve kıyafet konusunda gerekli özenin gösterilmesi...”

SİTKOM, SKEÇ GİBİ

Cumhuriyet Başsavcılığının resmi yazısı burada da son bulmuyor; Jandarma Komutanlığı kadrosundan da şikayetçi oluyor.

Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan askerlerin oynatıldığını bunun da haksız rekabete yol açtığını belirtiyor.

Resmi yazı, turnuvanın bu nedenlerle amacından ulaştığına hükmedip, gereğini şu sözlerle yerine getirilmesini istiyor:

“Kurumlarda görev yapan personelin yaş ortalaması itibarıyla bir çoğunun ileri yaşlarda olması sebebiyle bu durumun turnuvanın amacından uzaklaşmasına sebebiyet verdiği anlaşıldığından ilçe hastanesi ile yapmış olduğumuz müsabakanın tekrar edilmesini …… Cumhuriyet Başsavcılığı futbol takımı olarak talep ederiz.”

Peki, Kaymakam ne yapmış derseniz, o da ofsayttın bir başka alanda devam etmesini sağlamak istemiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı yazısını Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yollamış…

Sitkom ve skeçlerin senaryolarının nereden çıktığını sanıyorsunuz; Anadolu inanılmaz cevher…

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