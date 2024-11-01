Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maç öncesi magandalar öldürdü! | Son dakika haberleri

        Maç öncesi magandalar öldürdü!

        İstanbul Küçükçekmece'de husumetlisini gören magandaların yağdırdığı kurşunlar 19 yaşındaki Muhammet Mutluay'ı hayattan kopardı. Halı sahaya giderken aracın içinde başına kurşun isabet eden genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maç öncesi magandalar öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükçekmece'de olay dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve ayağından yaraladıkları husumetlilerini cadde üzerinde gören magandalar, tekrar kurşun yağdırmaya başladı.

        HALI SAHAYA GİDİYORDU

        Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya giden 19 yaşındaki Muhammet Mutluay araç içerisindeyken başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandı. Mutluay’ın vurulduğunu gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        AĞIR YARALI GENÇ KURTARILAMADI

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralan Muhammet Mutluay kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Ekipler olay yerinden kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

        ACILI BABA KONUŞTU

        Oğlunu kaybeden acılı baba Tanju Mutluay şu ifadeleri kullandı: "Ben iş nedeniyle Bodrum'daydım. Saat 02.30'da telefon geldi. Onun üzerine iş arkadaşım beni buraya getirdi. Oğlumun vurulduğunu burada öğrendim, bana kaza dediler. Hastaneye geldiğimde abim söyledi kaza değilmiş, yorgun mermi gelmiş. O zaman zaten dünyam yıkıldı. Yorgun mermiler bitmiyor. Daha önce başka canlar da yandı, bu hala devam ediyor. Dün akşam yine aynı yerde, aynı olay yeri ekibi varmış."

        "BEN ŞİMDİ ONUN ÖLÜSÜNÜ ÖPTÜM"

        "Ben şimdi onun ölüsünü öptüm. Ben çocuğuma her şeyi öğrettim. Muhammet herkesi arar, hatırını sorardı. Mahallemdeki berber bana, 'Kapıdan geçen insanlar selam vermezken, Muhammet gelirdi, nasıl olduğumu sorardı' diyor. Benim oğlum çiçek gibiydi. Dün akşamdan beri buraya gelen insanların haddi hesabı yok. Öyle sevilen bir çocuktu. Ben inanıyorum ki, bunlar yakalanacak. Cezalarını alacaklar. O mahallede 15 günde 3 defa olay olmuş. Bunun önüne geçilmeli, sonu gelsin ve başka babaların canı yanmasın."

        "KARDEŞİM BİR KAZA KURŞUNUNA DENK GELDİ"

        Muhammet Mutluay’ın vurulduğu arabada olan Hüseyin Yiğit de şunları söyledi: "Ben de arabadaydım. Sol arka koltukta oturuyordum. Muhammet, sağ ön koltukta oturuyordu. Saat 23.00 sularında ofisten çıktık. 23.30’da halı saha maçımız vardı. Olay, 23.25 gibi yaşandı. Biz cadde üzerinde seyir halindeyken yavaş bir şekilde ilerliyorduk. 3 el silah sesi duyduk. 2 tanesi park halindeki servis aracına denk geldi. Bir tanesi de bizim aracımıza denk geldi. Arabamızın arka, üst tarafından girdi. İki tane metali delerek benim yanımdan geçti. Muhammet arkasından vuruldu. Burada doktorlar yardımcı oldular. Bize söyledikleri ise, kurşun sol arkadan giriyor, sağ ön tarafta kalıyor. Hiç dışarı çıkmadı. Beynin fonksiyonlarının çok yetersiz olduğunu söylediler. Beyin kanaması da yoktu. Bugün saat 11.00'da acı haberi aldık. Uyuşturucu çetesi olayı. Bundan yaklaşık 10 gün önce aynı olay oluyor. Bir berber dükkanında iki kişiyi kurşunluyorlar. 10 gün sonra tekrar geliyorlar. Biz de şans eseri o yoldan geçerken bize denk geldi. Kardeşim bir kaza kurşununa denk geldi. Kaza kurşunu sebebiyle vefat etti."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #küçükçekmece
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü