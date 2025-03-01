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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 1 MART 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2025 Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        1 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Serie A, Ligue 1, La Liga ve Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. La Liga'da milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 1 Mart 2025 bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:28
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        1

        1 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan devam ediyor. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, 1. Lig ve Süper Lig’de birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’in 26. Haftasında Adana Demirspor - Bodrum FK ve Beşiktaş - Kayserispor maçları oynanacak. La Liga’da ise gözler Real Betis- Real Madrid maçında olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 1 Mart 2025 Cumartesi listesi…

        2

        1 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        TRENDYOL SÜPER LİG

        16:00 Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)

        20:30 Beşiktaş - Bellona Kayserispor (beIN Sports 1)

        3

        TRENDYOL 1. LİG

        13:30 Esenler Erokspor - Amed SK (TRT Spor)

        13:30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)

        16:00 Iğdır FK - Çorum FK (TRT Spor)

        20:30 Pendikspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

        4

        SERİE A

        17:00 Atalanta - Venezia

        20:00 Napoli - Inter

        22:45 Udinese - Parma

        5

        LİGUE 1

        19:00 Saint-Etienne - Nice

        21:00 Lens - Le Havre

        23:05 PSG - Lille

        6

        LA LİGA

        16:00 Girona - Celta Vigo

        18:15 Rayo Vallecano - Sevilla

        20:30 Real Betis - Real Madrid

        23:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao

        7

        BUNDESLİGA

        17:30 RB Leipzig - Mainz 05

        17:30 Werder Bremen - Wolfsburg

        17:30 Heidenheim - Mönchengladbach

        17:30 Bochum - Hoffenheim

        17:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

        20:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

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