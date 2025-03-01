Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2025 Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
1 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Serie A, Ligue 1, La Liga ve Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. La Liga'da milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 1 Mart 2025 bugünkü maç takvimi…
1 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan devam ediyor. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, 1. Lig ve Süper Lig’de birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’in 26. Haftasında Adana Demirspor - Bodrum FK ve Beşiktaş - Kayserispor maçları oynanacak. La Liga’da ise gözler Real Betis- Real Madrid maçında olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 1 Mart 2025 Cumartesi listesi…
1 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
16:00 Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)
20:30 Beşiktaş - Bellona Kayserispor (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
13:30 Esenler Erokspor - Amed SK (TRT Spor)
13:30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Iğdır FK - Çorum FK (TRT Spor)
20:30 Pendikspor - Keçiörengücü (TRT Spor)
SERİE A
17:00 Atalanta - Venezia
20:00 Napoli - Inter
22:45 Udinese - Parma
LİGUE 1
19:00 Saint-Etienne - Nice
21:00 Lens - Le Havre
23:05 PSG - Lille
LA LİGA
16:00 Girona - Celta Vigo
18:15 Rayo Vallecano - Sevilla
20:30 Real Betis - Real Madrid
23:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao