1 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan devam ediyor. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, 1. Lig ve Süper Lig’de birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’in 26. Haftasında Adana Demirspor - Bodrum FK ve Beşiktaş - Kayserispor maçları oynanacak. La Liga’da ise gözler Real Betis- Real Madrid maçında olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 1 Mart 2025 Cumartesi listesi…