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        Haberler Spor Futbol MAÇ SONUCU: Al-Shabab: 1 - Al-Nassr: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Al-Shabab: 1 - Al-Nassr: 2

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 7. haftasında Al-Nassr, konuk olduğu Al-Shabab'ı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 23:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 23:31
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        Ronaldo attı, Al-Nassr kazandı!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al-Shabab ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

        Al Nassr'ın ilk golü 69. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Vitor Pereira'nın öğrencileri 90. dakikada Ali el-Hasan'ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği yakalamıştı. Maçın son anlarında 90+7. dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle tekrar öne geçen Al Nassr, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Al Nassr'da Mohamed Simakan, 90+12. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, puanını 17'e çıkarırken Al-Shabab 12 puanda kaldı.

        Al Nassr, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi İstiklal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Al-Shabab, ligde Al Orubah deplasmanına gidecek.

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