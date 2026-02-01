Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 2 - Vanspor FK: 0

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:53 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor 2 golle kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-0 yendi.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Dk. 71 Badji), Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Abdülkadir Parmak, Amaral (Dk. 30 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mucahit Albayrak (Dk. 71 Kaan Akyazı)

        İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Jevsenak, Hostikka (Dk. 76 Hasan Bilal), Traore (Dk. 88 Bekir Can Kara), Jefferson (Dk. 55 Mamah), Oulare (Dk. 76 Medeni Bingöl), Oğulcan Çağlayan, Cedric, Batuhan İşçiler (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

        Goller: Dk. 14 Kehinde, Dk. 90+4 Emirhan Acar (Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 49 Cedric (Vanspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Oulare, Dk. 45 Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK), Dk. 33 Enes Aydın, Dk. 43 Mulumba, Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Evladım' dediği güvercinini bulup getirene 75 bin TL ödül verecek

        ADANA'da hobi amaçlı beslediği damızlık posta güvercini kaybolan Ercan Arıcı (36), kuşunu bulup, getirene 75 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Arıcı, "Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük" dedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri