MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 2 - Vanspor FK: 0

'Evladım' dediği güvercinini bulup getirene 75 bin TL ödül verecek

ADANA'da hobi amaçlı beslediği damızlık posta güvercini kaybolan Ercan Arıcı (36), kuşunu bulup, getirene 75 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Arıcı, "Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük" dedi. (DHA)