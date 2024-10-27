MAÇ SONUCU: Bayern Münih: 5 - Bochum: 0
Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Bochum'a konuk oldu. Bavyera devi, mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Bochum deplasmanına konuk oldu. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybeden Bayern Münih, Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı 5-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligin dibine demir atan Bochum, 1 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bochum, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.