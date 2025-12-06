Habertürk
        MAÇ SONUCU: Bursaspor Basketbol: 87 - Galatasaray MCT Technic: 91

        MAÇ SONUCU: Bursaspor Basketbol: 87 - Galatasaray MCT Technic: 91

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray MCT Technic, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada konuk olduğu Bursaspor Basketbol'a 91-87 yenildi.

        Giriş: 06.12.2025 - 23:18 Güncelleme: 06.12.2025 - 23:18
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada sahasında Galatasaray MCT Technic'i 91-87 mağlup etti.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

        Bursaspor Basketbol: Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,

        Galatasaray MCT Technic: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5

        1. Periyot: 29-23

        Devre: 52-49

        3. Periyot: 66-62

        Normal süre: 77-77

        5 faulle çıkanlar: 34.58 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), 37.21 Delaurier (Bursaspor Basketbol)

