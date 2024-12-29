Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Emlak Konut: 81 - İlkem Yapı Tarsusspor: 67 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Emlak Konut: 81 - İlkem Yapı Tarsusspor: 67

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Emlak Konut, evinde İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut evinde kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 mağlup etti.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Münevver Özemre, Sezer Bor

        Emlak Konut: Thomas 10, Sehernaz Çidal, Macaulay 14, Parks 20, Gueye 26, Gamze Takmaz 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu 1, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Nimet Çalışkan

        İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 3, Heal 19, Büşra Akgün 8, Alleyne 14, Hurt 19, Banu Şimşek 2, Havva Güngör Peker 2, Ecem Erk, Nisa Yalçın, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak

        1. Periyot: 16-15

        Devre: 36-32

        3. Periyot: 63-51

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!