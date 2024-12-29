MAÇ SONUCU: Emlak Konut: 81 - İlkem Yapı Tarsusspor: 67
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Emlak Konut, evinde İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 yendi.
Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 81-67 mağlup etti.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Münevver Özemre, Sezer Bor
Emlak Konut: Thomas 10, Sehernaz Çidal, Macaulay 14, Parks 20, Gueye 26, Gamze Takmaz 8, İnci Güçlü 2, Nur Nihan Dabakoğlu 1, Ceren Akpınar, Feray Laiç, Nimet Çalışkan
İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 3, Heal 19, Büşra Akgün 8, Alleyne 14, Hurt 19, Banu Şimşek 2, Havva Güngör Peker 2, Ecem Erk, Nisa Yalçın, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak
1. Periyot: 16-15
Devre: 36-32
3. Periyot: 63-51