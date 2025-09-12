Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor: 4 - Hatayspor: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor: 4 - Hatayspor: 1

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 19:03 Güncelleme: 12.09.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenler Erokspor sahasında rahat kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Esenler Erokspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

        Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 4-1 kazandı.

        Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Olarenwaju Kayode(2), Amilton ve Alper Karaman kaydetti. Hatayspor'un tek golü Funsho Bamgboye'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Esenler, puanını 10'a yükseltirken Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

        TFF 1. Lig'in 6.haftasında Esenler Erokspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"