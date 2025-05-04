MAÇ SONUCU: Estoril: 1 - Benfica: 2
Portekiz Premier Ligi'nin 32. haftasında Benfica, konuk olduğu Estoril'i 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 78'e yükselten Benfica, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Portekiz Premier Lig'in 32. hafta maçında Benfica, deplasmanda Estoril'i 2-1 mağlup etti.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle Fredrik Aursnes, 35. dakikada Nicolas Otamendi attı.
Estroil'in tek golünü ise 78. dakikad Vinicius attı.
Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu, 79. dakikada yerini Leandro Barreiro'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 78'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip ise haftayı puansız kapattı.