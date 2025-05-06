MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 78 - Karşıyaka: 67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-67 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-67 yendi.
Bu sonuçla 26. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi ise 17. kez mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Fenerbahçe Beko: McCollum 5, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 9, Guduric 12, Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 9, Melih Mahmutoğlu 8, Hall 2, Colson 4, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Braimoh 2, Smith 14, Muhsin Yaşar 19, Maxhuni 5, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 7, Mert Celep 7, Eylem Eminoğlu, Yalın Yıldız
1. Periyot: 27-13
Devre: 46-33
3. Periyot: 62-53
Beş faulle çıkan: 39.31 Zagars (Fenerbahçe Beko)