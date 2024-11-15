Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa MAÇ SONUCU: Fransa: 0 - İsrail: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fransa: 0 - İsrail: 0

        UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2'de Fransa, evinde İsrail ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 00:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olaylı maç golsüz bitti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar Ligi Lig A 2. Grup maçında Fransa, sahasında İsrail ile karşılaştı. Stade de France'da oynanan maç 0-0 sona erdi.

        Seremoni sırasında Fransız taraftarlar İsrail marşını ıslıkladı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

        İki takımın taraftaları, Stade de France'de oynanan maçta birbirine girdi. Kavgayı Fransa polisi araya girerek ayırmaya çalıştı.

        Bu sonucun ardından Fransa puanını 10'a çıkardı. İsrail ise ilk puanını aldı.

        Bir sonraki maçta Fransa, İtalya ile oynayacak. İsrail ise Belçika ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor