        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: Galatasaray MCT Technic: 76 - Fenerbahçe Beko: 85 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray MCT Technic: 76 - Fenerbahçe Beko: 85

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Galatasaray MCT Technic'i 85-76 yendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 17:48 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:48
        Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 85-76 mağlup oldu.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

        Galatasaray: Will Cummings 14, James Palmer Jr. 20, Fabian White Jr. 16, Freddie Gillespie 3, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Christian Bishop 2, John Meeks 7, Jerome Robinson, Muhsin Yaşar 1, Tibet Görener

        Başantrenör: Yakup Sekizkök

        Fenerbahçe: Devon Hall 11, Tarık Biberovic 18, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Armando Bacot 2, Nicolo Melli 18, Wade Baldwin 6, Onuralp Bitim 5, Scottie Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Bonzie Colson, Khem Birch 5

        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        1. Periyot: 16-23 (Fenerbahçe lehine)

        Devre: 42-44 (Fenerbahçe lehine)

        3. Periyot: 56-58 (Fenerbahçe lehine)

