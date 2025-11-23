Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: Galatasaray MCT Technic: 88 - Esenler Erokspor: 76 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray MCT Technic: 88 - Esenler Erokspor: 76

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Esenler Erokspor'u 88-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:58 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray MCT Technic, ligde seriye bağladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-76 yendi.

        Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu Errick McCollum, müsabakada Basketbol Süper Ligi kariyerindeki 3000. sayısını kaydetti.

        Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyun kurucusu Can Korkmaz, kariyerindeki 300. Basketbol Süper Ligi müsabakasını Esenler Erokspor'a karşı oynadı.

        Geçen sezon sol ön diz çapraz bağları koptuğu için fazla forma şansı bulamayan Can Korkmaz, 300 lig maçına bugün çıktı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Tatlıcı

        Galatasaray MCT Technic: Cummings 11, Palmer 16, Buğrahan Tuncer 14, Gillespie 8, White 6, McCollum 22, Can Korkmaz 3, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Bishop 6, Muhsin Yaşar, Cihat Dalgalı

        REKLAM

        Esenler Erokspor: Crawford 17, Galloway 19, Simmons 7, Cornelie 8, Egehan Arna 8, Pangos 5, Thomas Akyazılı, Love 6, Ahmet Düverioğlu 6

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 43-31

        3. Periyot: 64-54

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı