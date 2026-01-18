MAÇ SONUCU: Gençlerbirliği: 1 - Samsunspor: 1
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 18. hafta maçında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Samsunspor'un golünü 38. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Gençlerbirliği'nin golü 60. dakikada Sekou Koita'dan geldi.
Dört haftadır kaybetmeyen Gençlerbirliği puanını 19'a yükseltti. Üç hafta sonra puan alan Samsunspor 26 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.