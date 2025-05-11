MAÇ SONUCU: Göztepe: 1 - Hatayspor: 1 Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı. Hatayspor ise 27. dakikada Bilal Boutobba ile beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından Göztepe 47, Hatayspor ise 20 puana yükseldi.

Habertürk Giriş: 11.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:01 facebook

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