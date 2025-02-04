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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - TÜRŞAD: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - TÜRŞAD: 0

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:10
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        Halkbank, TÜRŞAD'a set vermedi!
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan

        Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Volkan Döne, Deniz İvgen, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sotola, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol, Yigit Hamza Aslan, Lagumdzija, Tuna Uzunkol)

        TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Bojic, Velazquez (Burak Mert, Yusuf Eken, Gjorgi Gjorgiev, Berke Eray Yetkin, Yusuf Diyar Çetin)

        Setler: 25-22, 25-22, 25-16

        Süre: 79 dakika (29, 26, 24)

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