MAÇ SONUCU: Halkbank: 3 - TÜRŞAD: 0
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Volkan Döne, Deniz İvgen, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sotola, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol, Yigit Hamza Aslan, Lagumdzija, Tuna Uzunkol)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Bojic, Velazquez (Burak Mert, Yusuf Eken, Gjorgi Gjorgiev, Berke Eray Yetkin, Yusuf Diyar Çetin)
Setler: 25-22, 25-22, 25-16
Süre: 79 dakika (29, 26, 24)