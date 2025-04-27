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        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Juventus: 2 - Monza: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Juventus: 2 - Monza: 0

        İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus, konuk ettiği Monza'yı 2-0 mağlup etti. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:09 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:09
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        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında Juventus, sahasında Monza'yı 2-0 yendi.

        Juventus Stadyumu'nda 11. dakikada Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Fransız santrafor Kolo Muani, 33. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

        Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarı sona ermeden önce rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

        Bu sonucun ardından Juventus puanını 62'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Monza ise 15 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.

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