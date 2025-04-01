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        MAÇ SONUCU: Konyaspor: 3 - İskenderunspor: 0

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, konuk ettiği İskenderunspor'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Konyaspor, yarı finalde Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 22:43 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:43
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        Konyaspor, 3 golle kupada yarı finalde!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Süper Lig ekibi Konyaspor, 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk etti.

        Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

        Konyaspor'da Umut Nayir, 45+6. dakikada kullandığı penaltıyı auta gönderdi.

        İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Umut Nayir, 65. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü golü kaydetti.

        Konyaspor'da 84. dakikada Melih İbrahimoğlu farkı 2'ye çıkarırken 90+2'de ise Josip Kalusic skoru belirleyen golü kaydetti.

        Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, kupada yarı finale yükseldi. İskenderunspor ise turnuvaya veda eden takım oldu.

        YARI FİNALDE RAKİP F.BAHÇE YA DA G.SARAY

        Konyaspor yarı finalde, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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