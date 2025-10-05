MAÇ SONUCU: Sakaryaspor: 2 - Sarıyer: 1
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Emrah Ünal, Selahattin Altay
SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji (Dk. 75 Urie), Eşref Korkmazoğlu, Muhammed Mert (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Traore, Ömer Bayram (Dk. 81 Camara), Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Anziani), Regattin, Dembele (Dk. 65 Babacar)
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 70 Kobiljar), Salih Dursun (Dk. 46 Batuhan Çakır), Sadık Çiftpınar, Alaaddin Okumuş, Mete Kaan Demir (Dk. 88 Akuazaoku), Vukovic, Mirza Cihan (Dk. 46 Eren Erdoğan), Burak Çoban, Emre Demir (Dk. 46 Ben Yedder), Kakuta
Goller: Dk. 60 Eren Erdoğan, Dk. 90+1 Akuazaoku (Sakaryaspor), Dk. 78 Anziani (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 19 Vukovic, Dk. 20 Burak Çoban, Dk. 37 Sadık Çiftpınar, Dk. 74 Eren Erdoğan, Dk. 90+1 Akuazaoku (Sakaryaspor), Dk. 38 Traore, Dk. 82 Oğuzhan Berber (SMS Grup Sarıyer)