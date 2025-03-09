MAÇ SONUCU: Samsunspor: 3 - Adana Demirspor: 2

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip Samsunspor 3-2'lik skorla kazandı.

Samsunspor, 5 ve 11. dakikalarda Soner Aydoğdu'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'nın 31. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

Samsunspor, 62. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı ve durum 3-1 oldu. Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ın 80. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Samsunspor, evinde Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 50 puana yükseldi. Adana Demirspor'un ligdeki puanı -2.

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor'a konuk olacak.