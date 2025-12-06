MAÇ SONUCU: Serikspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 3
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Serikspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Serik Spor'a konuk oldu. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü, 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltı noktasından Junior Fernandes, 23. dakikada Francis Ezeh ve 49. dakikada Mame Briam Diouf kaydetti. Serik Spor'un tek golü ise Ilya Berkovskyi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, 21 puanla 10. sırada yer aldı. Serik Spor ise 25 puanla 8. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Keçiörengücü, Esenler Erokspor ile sahasında karşılaşacak. Serik Spor, Manisa FK'yi konuk edecek.