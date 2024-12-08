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        Haberler Spor Futbol İngiltere MAÇ SONUCU: Tottenham: 3 - Chelsea: 4 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Tottenham: 3 - Chelsea: 4

        İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Chelsea, konuk olduğu Tottenham'ı 4-3 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 22:19 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:19
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        Gol düellosunda kazanan Chelsea!
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        Premier Lig 15. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Tottenham ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho, 61 ve 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palermer ve 73. dakikada Enzo fernandez kaydetti. Tottenham'ın gollerini 5. dakikada Dominik Solanke, 11. dakikada Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son attı.

        PALMER ATMAYA DEVAM EDİYOR

        Karşılaşmada iki gol kaydeden Cole Palmer, bu sezon 11. kez ağları sarsmayı başardı. 6 da asist yaptı.

        CHELSEA SERİYE BAĞLADI

        Güçlü rakibini mağlup eden Enzo Maresca'nın takımı galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Tottenham ise çıktığı son 3 maçı kazanamadı.

        İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

        Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 31 yaparak maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 4 indirdi. Tottenham ise 20 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford'u ağırlayacak. Tottenham ise Southampton ile karşılaşacak.

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