MAÇ SONUCU: Tottenham: 3 - Chelsea: 4

Premier Lig 15. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Tottenham ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jadon Sancho, 61 ve 84. dakikalarda penaltıdan Cole Palermer ve 73. dakikada Enzo fernandez kaydetti. Tottenham'ın gollerini 5. dakikada Dominik Solanke, 11. dakikada Kulusevski ve 90+6. dakikada Heung-min Son attı.

PALMER ATMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmada iki gol kaydeden Cole Palmer, bu sezon 11. kez ağları sarsmayı başardı. 6 da asist yaptı.