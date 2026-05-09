Maça horon teperek ısındılar

​İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde halı saha maçı için bir araya gelen gençler alışılmışın dışında bir ısınma yöntemi seçti. Maç öncesi açma-germe hareketleri yerine el ele tutuşup horon vuran grubun neşeli anları kameraya yansıdı.

​Çekmeköy'de önceki gün akşam saatlerinde sporun ve kültürün iç içe geçtiği renkli anlar yaşandı. Maçlarını yapmak üzere sahaya çıkan bir grup genç, düdük öncesi ısınma hareketlerini Karadeniz’in coşkulu dansı horon ile gerçekleştirdi.

HEM ISIDILAR HEM EĞLENDİLER

​Gençlerin profesyonel ekipleri aratmayan horon performansı, sahadaki diğer oyuncular ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Tulum ve kemençe ezgileri eşliğinde tempo tutan grup, maçın stresini henüz oyun başlamadan attı. Görüntülerde, horon halkasının giderek büyüdüğü ve gençlerin yüksek enerjisinin tüm sahaya yayıldığı görüldü.