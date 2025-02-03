Macar animasyonları: Sessiz Yolculuklar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), son yılların dikkat çeken Macar animasyonlarından oluşan bir seçkiyi bir araya getirdiği çevrimiçi film programı Sessiz Yolculuklar’ı sinemaseverlerle buluşturuyor. Pera Müzesi’nin algoritma sanatının öncü isimlerinden Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy'nin eserlerini bir araya getirdiği güncel sergisi Hesaplar ve Tesadüfler’de de iş birliği yaptığı Macar Kültür Merkezi’yle birlikte gerçekleştirilen programda, özgün ve renkli dünyalarıyla dikkat çeken “Amok”, “Dev Oliver” ve “Alacakaranlıkta Meditasyon” adlı kısa animasyon filmler yer alıyor.

Pera Müzesi web sitesinden 14–21 Şubat arasında izlenebilecek yapımlar, yaratıcı ve güçlü hikâye anlatımlarıyla sinemaseverlere sanatsal ifadenin çeşitliliğini keşfetme fırsatı sunuyor. Karakterlerin içsel dönüşümlerine ve sessizlik içinde gerçekleşen ruhsal ve zihinsel yolculuklarına odaklanan üç filmi bir araya getiren Sessiz Yolculuklar sinemada animasyon türünün erişebileceği farklı anlatı biçimlerini ve etkileyici boyutlarını keşfe çıkıyor.

“Dev Oliver”

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Yönetmenliğini Júlia Lantos’un üstlendiği 2022 yapımı “Dev Oliver”, dünyanın tamamını istediği her şeyi yapabileceği bir oyun alanı olarak algılayan Dev Oliver’ı takip ediyor. O, sıradan hayatını sürdürürken, küçük insanlar çok önemli bir meseleyle, evrenle bağ kurmalarını sağlayacak bir güneş saati inşa etmekle meşguldür. Bu gelişmeyle birlikte hayatı alt üst olan Oliver, evrenin homurtulu sesleri ve büyük bir gölgenin belirmesiyle kendi önemsizliğiyle yüzleşir.

“Alacakaranlıkta Meditasyon”

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Judit Erdélyi’nin yönetmenliğini yaptığı, ilk kez 2023 yılında seyirci karşısına çıkan “Alacakaranlıkta Meditasyon” ise, sinemaseverleri bir kedinin gözü ve rüyaları aracılığıyla anlatılan bir hikâyeye davet ediyor. Film, hayatımızı dolduran eylemleri sorguluyor ve izleyenleri bu eylemlerden daha önemli olabilecek değerlere dair düşünmeye teşvik ediyor.