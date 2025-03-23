Macaristan: 0 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oldu. Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekibimiz 3-0 kazandı.

A Milli Takım'da goller 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

MİLLİLER, A LİGİ'NDE! Bu skorla birlikte A Milli Takım İstanbul'da 3-1 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda da 3-0 kazandı ve toplamda 6-1'lik skorla adını UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdırdı! Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek.

OĞUZ AYDIN'DAN 2 MAÇTA 3 ASİST! A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan maçındaki performanslarıyla dikkat çekti. İstanbul'da oynanan maçta 2 asist yapan Oğuz deplasmandaki mücadelede de 1 asist yaptı ve 2 maçta 3 asist yaparak milli takım kariyerine harika bir başlangıç yaptı. REKLAM ARDA GÜLER'DEN SZOBOSZLAI'YE "SUS" Milli takımda Arda Güler, yaşanan bir pozisyon sonrası Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı. Arda Güler, 39. dakikada attığı golün ardından Szoboszlai'ye, "Sus" işareti yaptı.

ZWAYER'DEN 9. DAKİKADA ORUÇ ARASI Mücadelenin 9’uncu dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Hakem Zwayer’in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.

BANIYA İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya ilk kez maç kadrosuna da girdi. Baniya 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı. MACARLARDAN ÇİRKİN DAVRANIŞ Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi. REKLAM Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.