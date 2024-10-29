Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'nin tepkisini çekecek bir ziyaret daha

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın seçimin ardından sonuçlara ilişkin tartışmanın sürdüğü Gürcistan'a yapacağı ziyarette, AB'yi temsil etmeyeceğini duyurdu.

Massrali, AB Komisyonu sözcülerinin günlük basın toplantısında, Orban'ın 26 Ekim'deki seçimde birinci çıktığı için tebrik ettiği İrakli Kobakhidze'nin daveti üzerine yapacağı ziyaret hakkındaki soruyu yanıtladı.

Sözcü, 1 Temmuz'dan bu yana AB Dönem Başkanlığını yürüten Orban'ın seçim sonuçlarıyla ilgili süren tartışmalar henüz sonuçlanmamışken Tiflis'e yapacağı ziyaretin "Macaristan-Gürcistan ikili ilişkileri" kapsamında görülmesi gerektiğini söyledi.

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"Macaristan Başbakanı Orban, AB Konseyi'nden Gürcistan'ı ziyaret etmek için hiçbir yetki almadı. AB'nin (seçimle ilgili) tutumu açıktır." diyen Massrali, AB tarafından daha önce yapılan açıklamaya atıfta bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yaşananların yakından takip edildiği bildirilmişti. Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderliğindeki Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu tarafından bildirilen ön bulguların seçimin "oy gizliliğinden sık sık taviz verildiği, usule ilişkin çeşitli tutarsızlıkların yaşandığı, seçmenlerin sindirildiği ve baskılandığına ilişkin haberlerin kamuoyunun sürece olan güvenini olumsuz etkilediği gergin bir ortamda" düzenlendiğini gösterdiği aktarılmıştı.