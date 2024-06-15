Macaristan-İsviçre: 1-3 (MAÇ SONUCU)
EURO 2024 A Grubu'nda İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Duah, Aebischer ve Embolo kaydetti.
EURO 2024'te heyecan A Grubu'nda oynanan Macaristan-İsviçre maçıyla devam etti. İsviçre, Köln'de oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak turnuvaya üç puanla başladı.
İsviçre'ye üç puanı getiren golleri 12. dakikada Duah, 45. dakikada Aebischer ve 90+3'te Embolo kaydetti.
Macaristan'ın tek golü 66. dakikada Varga'dan geldi.
İsviçre gruptaki ikinci maçında 19 Haziran'da İskoçya ile karşılaşacak. Macaristan ise aynı gün Almanye ile kozlarını paylaşacak.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN