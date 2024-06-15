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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Macaristan-İsviçre: 1-3 (MAÇ SONUCU) - EURO 2024 - Futbol Haberleri

        Macaristan-İsviçre: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        EURO 2024 A Grubu'nda İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Duah, Aebischer ve Embolo kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:56
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        Üç puan İsviçre'nin!
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        EURO 2024'te heyecan A Grubu'nda oynanan Macaristan-İsviçre maçıyla devam etti. İsviçre, Köln'de oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak turnuvaya üç puanla başladı.

        İsviçre'ye üç puanı getiren golleri 12. dakikada Duah, 45. dakikada Aebischer ve 90+3'te Embolo kaydetti.

        Macaristan'ın tek golü 66. dakikada Varga'dan geldi.

        İsviçre gruptaki ikinci maçında 19 Haziran'da İskoçya ile karşılaşacak. Macaristan ise aynı gün Almanye ile kozlarını paylaşacak.

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