Macaristan Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Macaristan’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Telefon Kodu: +36 Macaristan’ın uluslararası telefon kodu +36’dır. Ülke dışından Macaristan’a yapılan aramalarda bu kod başta yer alır. Ardından şehir ya da operatör kodu ve yerel numara gelir. Örneğin başkent Budapeşte için alan kodu 1’dir. Bu durumda bir sabit hat şu şekilde aranır: +36 1 XXX XXXX. Cep telefonları için 20, 30, 70 gibi operatör kodları kullanılır. Macaristan’da mobil iletişim sektörü gelişmiştir ve Telekom Hungary, Yettel (eski Telenor) ve Vodafone gibi operatörler hizmet vermektedir. Mobil ve sabit internet bağlantıları da geniş kapsama alanına sahiptir.

Plaka Kodu: Harf-Rakam Kombinasyonuna Dayalı Sistem Macaristan’da araç plakaları Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur ve sol tarafında AB bayrağı altında ülke kodu olan “H” yer alır.

2022 yılına kadar kullanılan sistemde plakalarda 3 harf ve 3 rakam bulunuyordu (örneğin: ABC-123). 2022 itibarıyla yeni sistem devreye girmiş ve 4 harf ile 3 rakamdan oluşan plaka formatı (örneğin: ABCD-123) kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni uygulama, plaka kombinasyonlarının artırılması amacıyla getirilmiştir.

Özel araçlar: Beyaz zeminli standart plakalar Ticari araçlar: Sarı zeminli plakalar Askeri araçlar: Yeşil zeminli plakalar Diplomatik araçlar: Mavi zeminli, özel kodlu plakalar Geçici plakalar: Kırmızı zeminli plakalar Plaka sistemi merkezi olarak yönetilir ve tüm kayıtlar ulusal trafik otoritesince takip edilir. Ayrıca plaka numaraları herhangi bir ilin kimliğini yansıtmaz; sistem ulusal bazda geçerlidir. Para Birimi: Macar Forinti (HUF) Macaristan’ın resmi para birimi Macar Forinti’dir ve uluslararası kodu HUF’tur. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Macaristan henüz Euro’yu resmi para birimi olarak kabul etmemiştir. Günlük yaşamda, alışverişte, faturalarda ve tüm finansal işlemlerde HUF kullanılmaktadır. Forint, hem madeni hem de kâğıt para biçiminde tedavüldedir. Banknotlar 500 HUF’tan başlayarak 20.000 HUF’a kadar çıkarken, madeni paralar daha küçük alışverişlerde tercih edilir. Bununla birlikte, turistik bölgelerde ve bazı uluslararası mağazalarda Euro da kabul edilebilmektedir. Ancak resmi kurumlardaki tüm işlemler yalnızca Forint ile gerçekleştirilir. Bankacılık sistemi oldukça gelişmiştir ve hem yerel hem de uluslararası bankalar ülkede faaliyet göstermektedir.