Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor
Macaristan Başbakanı Orban'ın partisi Fidesz'in çoğunluğunu oluşturduğu Macaristan Parlamentosu, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sürecini başlatan yasayı onayladı.
Macaristan Parlamentosu, ülkenin bir yıl sürecek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilme sürecini başlatacak kanun tasarısını onayladı.
Başbakan Viktor Orban hükümeti mahkemenin "siyasi" hale geldiğini iddia ediyor.
Orban hükümeti bu yasa tasarısını 3 Nisan'da, İsrail lideri Benjamin Netanyahu'nun UCM'nin tutuklama kararını hiçe sayarak nadir bir yurt dışı ziyareti için Macaristan'a gelmesinden kısa bir süre sonra açıklamıştı.