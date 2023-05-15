Macbeth'i komediye uyarlayarak sahnelediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Macbeth'i komediye uyarlayarak sahnelediler - Magazin haberleri
ABONE OL

Macbeth'i komediye uyarlayarak sahnelediler

Samsun'da sanat faaliyetlerinin 25. yılında Düşevi Oyuncuları, William Shakespeare'nin ünlü trajedisi 'Macbeth'i, bir komediye dönüştürerek seyircilerinin karşısına çıktı

Macbeth'i komediye uyarlayarak sahnelediler - Magazin haberleri
İHA

Oyun, dışişleri bakanlığında temizlik görevlisi 'Rüya' ve 'Muhsin’in akşam, dönemin başbakanının verdiği talimat ile, gece yarısı apar topar geldikleri görevli oldukları 3 numaralı hangarda gelişiyor. Oyun içinde oyun başlıyor ve William Shakespeare’nin oyun kahramanları 'Macbeth' ve 'Lady Macbet' ile devam ediyor. Birlikte tiyatro yapan Ferda ve Cem Kaynar da bu oyunda seyircinin karşısına çıktı.

Pandemi, deprem felaketi ve olan her türlü olumsuzluğa rağmen bu sezon 'Bimarhane', 'Sardunya Kokan Kadınlar', 'Dil Yurdu' ve 'Bir Tahtımız Eksik Macbeht' gibi oyunlarla seyircileriyle buluştuklarını söyleyen Cem Kaynar, "Palyaço Joy' ve 'Savaş Düşlerimi Çaldı' çocuk oyunlarıyla da Düşevi Oyuncuları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir tiyatro okuluna dönüşerek eğitimlerini sürdürüyor" dedi.

'Bir Tahtımız Eksik' oyunu 17, 18, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'de oynanacak.

Fotoğraf: İHA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kamyon'un prömiyeri gerçekleşti - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Kamyon'un prömiyeri gerçekleşti
Allan Hakko gecelerde - Magazin haberleri
MAGAZİN "Evliyim, bu durumu açıklayamam"
'Broadway in İstanbul' sahnelendi - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Broadway in İstanbul' sahnelendi
Pelin Karahan - Bedri Güntay çiftinin alışveriş turu - Magazin haberleri
MAGAZİN Gerçek ortaya çıktı
Hande Erçel: Seni çok özledim pudra kokulu annem - Magazin haberleri
MAGAZİN "Seni çok özledim pudra kokulu annem"
Müstehcen görüntüleri sebebiyle yargılanmıştı! Merve Taşkın "Oy veriniz" notuyla yeni pozlarını yayınladı!
MAGAZİN Merve Taşkın "Oy veriniz" notuyla yeni pozlarını ...
Ünlüler oyunu kullandı! Ünlü isimler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti! - 2023 seçim haberleri
MAGAZİN Ünlüler oyunu kullandı
Ünlü isimler, Anneler Günü'nü kutluyor! - İşte ünlülerden Anneler Günü paylaşımları
MAGAZİN Sevginin yüce hali anne
Jessica May: İlk oy unutulmaz
MAGAZİN "İlk oy unutulmaz"
Notre Dame De Paris Müzikali yeniden İstanbul'da - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hayatımın bir parçası"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.