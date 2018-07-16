Apple, MacBook Pro’nun daha hızlı performans ve yeni profesyonel özelliklerle güncellenerek şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş Mac dizüstü bilgisayar haline geldiğini açıkladı.
Touch Bar özellikli yeni MacBook Pro modellerinde 8. nesil Intel Core işlemciler bulunuyor. 15 inç modeldeki 6 çekirdekli işlemcinin yüzde 70’e, 13 inç modeldeki dört çekirdekli işlemcinin iki kata kadar daha hızlı performans sunması sayesinde, MacBook Pro büyük veri kümeleriyle çalışmak, karmaşık simülasyonlar gerçekleştirmek, çok parçalı ses projeleri hazırlamak, gelişmiş görüntü işleme ya da film kurgusu çalışmaları yapmak için ideal hale geliyor.
Diğer güncellemeler arasında 32 GB’a kadar bellek desteği, True Tone ekran ve daha sessiz yazma imkanı sunan geliştirilmiş üçüncü nesil klavye yer alıyor. Güçlü Radeon Pro grafik işlemcisi, büyük Force Touch trackpad, çığır açıcı Touch Bar ve Touch ID, dinamik stereo hoparlörler, Apple tasarımı sessiz soğutma sistemi, veri aktarımı, şarj etme ve iki adede kadar 5K ekran ya da dört harici GPU bağlamak için Thunderbolt 3 gibi özellikleri sayesinde, MacBook Pro en üstün profesyonel dizüstü bilgisayar olma niteliğini taşıyor.
15 inç MacBook Pro’nun öne çıkan özellikleri
- 2.9 GHz’e kadar 6 çekirdekli Intel Core i7 ve Core i9 işlemciler ve 4.8 GHz’e kadar Turbo Boost
- 32 GB’a kadar DDR4 bellek
- Her yapılandırmada 4 GB video belleğine sahip güçlü ayrık Radeon Pro grafik işlemcisi
- 4 TB’a kadar SSD depolama alanı(2)
- True Tone ekran teknolojisi
- Apple T2 çip
- Touch Bar ve Touch ID
13 inç MacBook Pro’nun öne çıkan özellikleri
- 2.7 GHz’e kadar dört çekirdekli Intel Core i5 ve i7 işlemciler, 4.5 GHz’e kadar Turbo Boost ve iki kat daha fazla eDRAM
- Entegre Intel Iris Plus Graphics 655 ve 128 MB eDRAM
- 2 TB’a kadar SSD depolama alanı(2)
- True Tone ekran teknolojisi
- Apple T2 çip
- Touch Bar ve Touch ID
MacBook Pro'nun fiyatı
Sırasıyla 10.999 TL ve 14.999 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan güncellenmiş Touch Bar özellikli 13 inç MacBook Pro ve Touch Bar özellikli 15 inç MacBook Pro modelleri, bugünden itibaren apple.com/tr adresinde, haftanın ilerleyen günlerinden itibaren de belirli Apple Store’lar ve Apple Yetkili Satıcıları’nda satışa çıkıyor.
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