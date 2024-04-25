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        Haberler Dünyadan Megan Fox , eski nişanlısının partisine katıldı - Magazin haberleri

        Megan Fox , eski nişanlısının partisine katıldı

        Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir podcast programında nişanlarını sonlandırdığını itiraf eden Megan Fox, eski nişanlısı Machine Gun Kelly'nin 34'üncü doğum günü partisine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 17:07 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:07
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        Machine Gun Kelly, geçtiğimiz gün 34'üncü yaş gününü kutladı. Kutlamadaki ilginç detay, partiye Megan Fox oldu. Geçtiğimiz günlerde nişanlarını sonlandıklarını açıklayan ünlü çift bu paylaşımlarıyla takipçilerinin kafasını karıştırdı.

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        Machine Gun Kelly, sosyal medya hesabında; Tiffany Haddish, Evan Ross, Mod Sun, Amber Rose ve Megan Fox'u paylaşıp; "Tür: doğum günü" notunu düştü

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        Megan Fox, Mart ayında Alex Cooper'ın podcast programına katıldığında çiftin geçen yıl nişanlarını iptal ettiğini itiraf etmiş ve ilişkilerinin doğasını şöyle anlatmıştı: Kapasitenin ne olacağını söyleyemem ama ona her zaman bir şekilde bağlı olacağım. Bunun ötesinde açıklamaya istekli değilim.

        Fotoğraflar: Instagram, Avalon

        #Machine Gun Kelly
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