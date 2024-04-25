Megan Fox , eski nişanlısının partisine katıldı
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir podcast programında nişanlarını sonlandırdığını itiraf eden Megan Fox, eski nişanlısı Machine Gun Kelly'nin 34'üncü doğum günü partisine katıldı
Machine Gun Kelly, geçtiğimiz gün 34'üncü yaş gününü kutladı. Kutlamadaki ilginç detay, partiye Megan Fox oldu. Geçtiğimiz günlerde nişanlarını sonlandıklarını açıklayan ünlü çift bu paylaşımlarıyla takipçilerinin kafasını karıştırdı.
Machine Gun Kelly, sosyal medya hesabında; Tiffany Haddish, Evan Ross, Mod Sun, Amber Rose ve Megan Fox'u paylaşıp; "Tür: doğum günü" notunu düştü
Megan Fox, Mart ayında Alex Cooper'ın podcast programına katıldığında çiftin geçen yıl nişanlarını iptal ettiğini itiraf etmiş ve ilişkilerinin doğasını şöyle anlatmıştı: Kapasitenin ne olacağını söyleyemem ama ona her zaman bir şekilde bağlı olacağım. Bunun ötesinde açıklamaya istekli değilim.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon