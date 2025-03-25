Maçka'da yürüyüş
İstanbul'da çeşitli üniversitelerden öğrenciler Maçka Parkı'nda buluştuktan sonra Şişli'ye doğru yürüyüşe geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaların ardından başlayan protestolar sürüyor.
Saraçhane'deki İBB binası önündeki gösterilerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin kampüslerde ve çeşitli meydanlardaki gosterilerinin bugünkü geniş katılımlı adresi Maçka Parkı oldu.
Burada buluşan öğrenciler daha sonra Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne doğru yürümeye başladı.