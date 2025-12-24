Habertürk
        Macron, ABD'nin vize kısıtlaması getirdiği eski AB Komisyonu üyesiyle görüştü | Dış Haberler

        Macron, ABD'nin vize kısıtlaması getirdiği eski AB Komisyonu üyesiyle görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin vize kısıtlaması getirdiği eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Thierry Breton ile görüştüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:08
        Macron, ABD'den yaptırıma maruz kalan AB'li siyasetçiyle görüştü
        Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Az önce Thierry Breton ile görüştüm." ifadesini kullandı.

        Breton'a Avrupa'ya hizmeti için teşekkür eden Macron, "Hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz ve Avrupa'nın bağımsızlığını ve Avrupalıların özgürlüğünü muhafaza edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

        Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

        Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

        AB'den X'e ceza

        AB, ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

        Kararın, X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

        X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek Birliği "Nazi Almanyası"na benzetmişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.

