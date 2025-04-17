Macron, Fransa'daki hapishanelere yönelik saldırıların faillerinin cezalandırılacağını belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki çeşitli hapishanelere yönelik saldırıların faillerinin yakalanarak cezalandırılacağını ifade etti.

Fransa'da 2 gündür, gece saatlerinde farklı kentlerdeki hapishanelere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

Macron, saldırılarla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişilerin hapishane personelini korkutmaya çalıştığını ve hapishanelere saldırdığını belirtti.

Bu olayların faillerinin yakalanıp yargılanacağını vurgulayan Macron, söz konusu kişilerin cezalandırılacağının altını çizdi.

Macron, hapishane personelinin hukuk devleti ile kamusal barışı savunma görevini titizlik ve cesaretle yerine getirdiğine işaret ederek, Adalet Bakanlığı personelinin tamamına destek verdiğini vurguladı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa'da 2 gündür, gece saatlerinde Toulon, Marsilya, Luynes gibi çeşitli kentlerdeki hapishanelere yönelik saldırılar düzenlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, dün X hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki çeşitli hapishanelere yönelik araç kundaklamadan otomatik silahla ateş açmaya kadar uzanan farklı "korkutma girişimleri" yaşandığını belirtmişti.

Darmanin, Fransa'nın uyuşturucu ticareti sorunu ile karşı karşıya olduğunu ve suç örgütlerini son derece rahatsız edecek tedbirler aldıklarını kaydetmişti.